Полиция задержала президента шахматного клуба, избившего сотрудника Полиция задержала президента шахматного клуба в Петербурге после избиения сотрудника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан избивший сотрудника президент шахматного клуба «Петровская ладья», сообщил телеканал «78». Сотрудник, которого избил глава учреждения, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как уточнял канал, мужчину доставили в больницу с множественными травмами. Петербуржец находился в сознании.

«Фонтанка» выяснила, что причиной драки стала просьба о повышении. Подчиненный и президент клуба вели соответствующую беседу, распивая алкоголь. Сотрудник рискнул попросить у начальника повышения, однако получил отказ, после которого завязалась потасовка. Глава клуба не потерпел такого отношения и избил мужчину шахматной доской.

По информации «78», от президента «Петровской ладьи» пострадал не один человек. Он также избил охранника и администратора клуба.

Ранее в московском метро злоумышленник избил одного из пассажиров. По данным столичной прокуратуры, нападение произошло на станции «Проспект Вернадского». На опубликованных кадрах видно, мужчины столкнулись плечами, после чего один из них набросился и несколько раз ударил второго. По данному факту было возбуждено уголовное дело.