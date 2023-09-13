Полиция проверяет нижегородца, обещавшего «вмять в асфальт» подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде мужчина напал на подростка, на которого ранее ему пожаловался сын, сообщает канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода». Мужчина подошел к компании детей и начал вести себя агрессивно по отношению к одному из них, пообещав «вмять его в асфальт». При этом ребенок просил не бить его и обещал извиниться перед сыном мужчины. Один из очевидцев смог заснять нападение на камеру. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию, начата проверка по факту инцидента.

Он меня повалил. Я встал, он меня опять повалил. За шею взял, немного придушил. Подумал, что он начнет меня прям башкой обо что-то долбить, — рассказал пострадавший мальчик.

Подросток пояснил, что нападению мужчины предшествовала драка с его сыном. Мать избитого назвала поступок мужчины странным и «не взрослым».

Я не знаю, что человека заставило так поступить. Почему не постучаться ко мне? Почему побежать к детям? Это странно, — заявила женщина.

В конце августа в Москве отец темнокожего ребенка избил папу другого мальчика после ссоры их детей. У пострадавшего перелом носа, гематомы и травма глаза. Мужчина написал заявление в полицию. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся, и его забрали в отделение.