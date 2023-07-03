Полицейский зарезал любовницу и попытался покончить с собой В Сыктывкаре полицейский зарезал любовницу и попытался покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сыктывкаре полицейский убил любовницу во время ссоры, а затем попытался покончить с собой. По данным канала, мужчина госпитализирован, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

SHOT сообщает, что 53-летний охранник городского изолятора временного содержания был в гостях у 54-летней врача-эндокринолога, с которой находился в близких отношениях, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине пять ударов ножом, от полученных ранений она скончалась на месте.

По данным канала, полицейский сообщил о произошедшем в экстренные службы, когда они прибыли на место, то нашли там жертву преступления и попытавшегося свести счеты с жизнью мужчину. В настоящее время подозреваемый находится в специализированной палате под охраной, следователи ждут улучшения его состояния, чтобы допросить, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает SHOT.

Ранее в Подмосковье вольнонаемный сотрудник дорожной полиции сбил велосипедиста на дороге, после чего ударил его ножом, а затем скрылся с места происшествия. Раненого заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением печени.

Полицейского задержали. Нападение на велосипедиста он объяснил плохим настроением из-за ссоры с женой. Кроме того, он пожаловался на то, что потерпевший разбил лобовое стекло его автомобиля.