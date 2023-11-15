Росгвардейцы вручили гостям ресторана в Воронеже повестки в военкомат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии пришли в воронежский ресторан «Форт» и вручили 50 гостям повестки в военный комиссариат, сообщает телеканал «TV Губерния» со ссылкой на источники. По его данным, бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) проверяли документы у всех присутствующих в заведении. Повестки были выданы лицам, недавно получившим российское гражданство.

Отмечается, что СОБР нагрянул в ресторан, где большая компания праздновала день рождения. Источник телеканала подчеркнул, что мужчин пригласили в военкомат для сверки данных и постановки на воинский учет, так как после получения гражданства они не явились в комиссариат самостоятельно. Предполагается, что после сверки данных некоторых из них могут отправить на срочную службу в рамках продолжающегося осеннего призыва. Он завершится 31 декабря.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что с 1 января 2023 года около 410 тысяч россиян были приняты на контрактную службу в вооруженные силы страны. По его словам, работа по привлечению новых военнослужащих будет продолжена и в следующем году. Часть из них примет участие в специальной военной операции. Подчеркивается, что солдат срочной службы не отправляют в зону СВО.