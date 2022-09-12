Baza: полицейские сломали руку пенсионерке во время задержания Baza: полицейские сломали руку пенсионерке во время задержания в Нижнем Новгороде

Полицейские сломали руку 57-летней пенсионерке на вокзале в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Baza. Потерпевшая по имени Прасковья сообщила, что она с мужем хотела забрать сумку из камеры хранения. Но им перегородили дорогу сотрудники полиции, которые заподозрили, что женщина была не в трезвом состоянии. Прасковья начала спорить с полицейскими, во время конфликта она тронула сотрудника. В ходе задержания стражи порядка сломали ей руку.

По словам женщины, полицейские всю ночь не давали ей вызвать скорую после инцидента. Женщина написала заявление на сотрудников правоохранительных органов.

При задержании женщине сломали руку. По словам задержанной, всю ночь ей не давали вызвать скорую, хотя рука просто болталась, а кроме этого не пускали в туалет. Когда врачи всё же добрались до пострадавшей, то диагностировали у неё перелом руки. Теперь Прасковья хочет наказать слишком активных полицейских — она написала на них заявление и ждёт результатов проверки, — передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге повторно рассмотрит жалобу местного жителя в отношении сотрудника полиции, который бил его электрошокером во время протестных акций в апреле 2021 года.

Инцидент произошел в прошлом году в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. Молодой человек вместе со своей девушкой прогуливался по городу во время проведения протестных акций, мимо них пробежали сотрудники полиции, которые пытались догнать участников акции. Силовики принялись наносить удары электрошокером по молодому человеку и его девушке. Позднее судмедэкспертиза подтвердила этот факт.

Мужчина обращался с сообщением об избиении сначала в следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга, затем в региональный отдел МВД, после — в прокуратуру.