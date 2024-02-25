Покупательницу подтопленного магазина в Петербурге ударило током

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В Санкт-Петербурге из-за таяния снега оказался подтоплен продуктовый магазин, пишет Telegram-канал «78». На кадрах, опубликованных каналом, видно, что вода затопила пол торгового зала. Отмечается, что в результате происшествия одна из покупательниц ретейлера получила удар током.

Инцидент произошел в продуктовом супермаркете на проспекте Испытателей. Информация о состоянии здоровья пострадавшей уточняется. По данным «78», когда ситуация с подтоплением стала критичной, магазин закрыли, а сотрудников распустили по домам.

4 февраля в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу. В итоге затопленным оказался один из перекрестков и прилегающая к нему территория. Автомобили были вынуждены «переплывать» затопленные улицы.

В январе трубу прорвало на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Авария на теплосетях оставила без отопления более 30 многоквартирных домов. Столбики термометров в городе опустились до девяти градусов ниже нуля.

Ранее в Орле прорвало трубу с горячей водой в лицее № 40 после аварии в котельной, которую спровоцировал скачок электроэнергии. Никто из учителей и школьников не пострадал.