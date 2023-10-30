Поездка в автобусе обернулась для студентки ожогом ягодиц В Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге студентка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе, сообщает издание Е1.RU. При этом на брюках девушки не было каких-либо повреждений. Она считает, что кто-то специально нанес едкое вещество на сиденье в общественном транспорте.

Ехала в колледж, автобус был полупустой. Изначально не поняла, чувствую, что мокрые штаны, думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело, — пожаловалась девушка.

В итоге один из преподавателей вызвал скорую помощь, медики диагностировали у пострадавшей ожог второй степени. Девушка уверена, что химикат не является обычным бытовым средством, поскольку не оставил следов на одежде, а при стирке очень пенился.

В начале октября в госпиталь НИИ скорой помощи Санкт-Петербурга поступил 47-летний пациент с ожогами второй степени обеих ног, предплечья, ягодиц, поясницы и промежности. Мужчина неудачно прокатился на электросамокате, который взорвался прямо во время движения. ЧП произошло возле его дома на Индустриальном проспекте.

До этого в Петербурге мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение с термическим поражением 20% кожи после взрыва самоката. На видео с инцидентом видно, как во время движения задняя часть самоката резко начинает искриться, а после загорается. Тогда пострадавший получил ожоги ягодицы, бедра и поясницы.