Поджог на ж/д путях в Смоленской области остановил движение поездов SHOT: диверсант поджег два релейных шкафа на ж/д путях в Смоленской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Смоленской области злоумышленник поджег два релейных шкафа на железной дороге, после чего скрылся, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в результате диверсии было на 14 минут остановлено движение поездов. Возбуждено уголовное дело.

По данным SHOT, поджог был произведен на 336-м км железнодорожного перегона Сафоново — Милохово. Очевидцы заметили два горящих релейных шкафа, отвечавших за работу светофоров, один из них был вскрыт. На месте диверсии были найдены пластиковая бутылка, камень со следами зажигательной смеси и упаковка от еды. Уголовное дело возбуждено по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). Диверсанта ищут.

Ранее сообщалось, что в Бугульме полиция задержала троих молодых людей, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге. За диверсию каждый из них должен был получить по пять тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о теракте. Среди задержанных есть несовершеннолетний.

До этого сообщалось, что в Истринском районе Подмосковья неизвестные злоумышленники также пытались совершить диверсию на железной дороге. Следы их действий сотрудники спецслужб обнаружили на перегоне между станциями Снегири и Манихино. Злоумышленники повредили два релейных шкафа. На одном из них были заметны следы гари, а у второго — отогнуты крепления.