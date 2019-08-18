https://static.news.ru/photo/11cb8154-c1cd-11e9-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press

Все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Там уточнили, что частичные подтопления проезжей части были зафиксированы в населённом пункте Вардане, микрорайонах Мамайка и Бытха, а также на некоторых участках дублёра Курортного проспекта. Движение там не прерывалось.

Однако в самом южном Адлерском районе курорта, около села Весёлого, на пересечении старой дороги и новой автотрассы в сторону горнолыжных курортов Красной Поляны был полностью затоплен 150-метровый участок дорожного полотна. Там машины не могли проехать несколько часов.

В городе продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках и возможном формировании смерчей в акватории моря. Помимо этого сохраняется вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей в горах.

Ранее, как писал News.ru, в региональном управлении МЧС сообщили о понижении уровня воды в реках до нормальных отметок. Угроза подтоплений пока миновала, однако мониторинг обстановки продолжается.