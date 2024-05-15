Подстреленный у ТРК «Сити Молл» в Петербурге назвал причину конфликта Канал «78»: конфликт со стрельбой у ТРК в Петербурге произошел из-за парковки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пострадавший в результате стрельбы у ТРК «Сити Молл» рассказал каналу «78», что повздорил со стрелявшим из-за парковочного места. Мужчина признался, что поставил автомобиль в неположенном месте.

Мужчина по имени Леонид признался, что припарковал автомобиль на месте для инвалидов. Это не понравилось водителю черного авто. Начался разговор на повышенных тонах, но супруга увела агрессора в ТРК. Через пару минут мужчина вернулся, попытавшись помешать Леониду уехать. Однако тот смог выехать и вызвать полицию.

Потом выходит этот товарищ, я ему говорю — полиция едет. Все это переходит в конечном итоге в то, что он достает пистолет, начинает орать: «Я тебя убью». Ну а конфликт дальше уже потерял все видимые и невидимые берега. В итоге у меня ранение в ногу и дырка в животе, — добавил он.

По данным канала, стрелка пока не задержали, но уже обнаружили его автомобиль. Пострадавшему уже лучше, он намерен пообщаться со следователем.

Ранее в Сети появилось видео конфликта двух мужчин на парковке у ТРК около станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. На видео видно, как злоумышленник сначала несколько раз пытался наехать на машине на молодого человека, однако, когда тот перегородил дорогу, мужчина вышел и открыл огонь.