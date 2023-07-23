Подросток утонул во время купания в реке Китой в Иркутской области

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Во время купания в реке Китой в Иркутской области утонул 12-летний подросток, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что девятилетний брат погибшего был госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Вечером 22 июля поступило сообщение о том, что в реке Китой утонул 12-летний мальчик. Его 9-летний брат доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, — сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, трое несовершеннолетних детей купались в реке без присмотра взрослых. В один момент два ребенка заплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. По данному факту следственным отделом по г. Ангарска СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее годовалый ребенок утонул в бассейне на участке частного дома. Трагедия произошла в городе Железноводске в Ставропольском крае. Во время происшествия мать погибшего разогревала еду, а отец изготавливал мебель и не заметили пропажи малыша. Ребенок вышел на улицу без присмотра взрослых и забрался в бассейн, а когда родители выбежали из дома, то обнаружили его уже мертвым.