Подросток ответит в суде за буллинг и вымогательство денег у ребенка СК: 16-летнего жителя Дагестана будут судить за побои и вымогательство у ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Дагестана предстанет перед судом за вымогательство денег с применением насилия к ребенку, сообщает СК по региону. Материалы уголовного дела уже переданы в инстанцию для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 28 ноября 2023 года в одном из образовательных учреждений города Хасавюрта 16-летний обвиняемый по надуманному поводу с применением насилия вымогал у малолетнего 3 тыс. рублей, — уточнили в СК.

Внимание следователей привлекло видео, которое распространилось в Сети. На кадрах студент колледжа наносит мальчику удары ногой, дает пощечину и угрожает, если тот не принесет деньги. После этого подростка задержали.

Ранее в Сети были опубликованы видео, на которых видно, как группа подростков нападает на людей и избивает их. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она разместила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В свою очередь представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту произошедшего в отношении подростков было возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре пояснили, что банда состоит из шести человек, пятеро из которых уже задержаны.