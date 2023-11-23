Пьяный россиянин ударил школьницу бутылкой по голове МВД: в Златоусте задержали мужчину, ударившего 13-летнюю девочку по голове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Златоусте мужчина ударил 13-летнюю школьницу бутылкой по голове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о побоях, он задержан.

По данным следствия, конфликт разгорелся по вине нетрезвого прохожего, который пристал к трем подросткам, среди которых была пострадавшая. За детей вступилась соседка, тогда хулиган увязался за женщиной и повредил ей автомобиль. Девочка, желая предотвратить нападение, схватила дебошира за рукав, и тогда мужчина ударил ее пивной бутылкой по голове.

Школьница потеряла сознание и попала в больницу. Оттуда правоохранителям поступил вызов. Полицейские четыре дня устанавливали личность злоумышленника, в итоге его задержали по месту жительства.

Ранее в Ленинградской области подросток избил школьницу на детской площадке. Компания нетрезвых ребят в деревне Яльгелево Ломоносовского района спровоцировала конфликт из-за того, что девочка заняла качели. На опубликованном ролике видно, как молодой человек избивает несовершеннолетнюю. Девочка лежит на земле, пытаясь закрыть голову от ударов. Предварительно, ей нанесли черепно-мозговую травму и ссадины. Нападавшего задержали.