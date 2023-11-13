Пьяная компания в Ленобласти напала на девочку за то, что она заняла качели Подросток избил девочку на детской площадке в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области подросток избил школьницу на детской площадке, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, компания нетрезвых ребят в деревне Яльгелево Ломоносовского района спровоцировала конфликт из-за того, что девочка заняла качели.

Опубликовано видео, на котором видно, как молодой человек избивает несовершеннолетнюю. Девочка лежит на земле, пытаясь закрыть голову от ударов.

По информации РЕН ТВ, девочке нанесли черепно-мозговую травму и ссадины. По словам очевидцев, школьницу били бутылкой с алкоголем, но эта информация не подтверждена.

Прокуратура Ломоносовского района организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Нападавшего задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее группа шестиклассников в Каспийске избила 13-летнего мальчика, который в результате попал в больницу с сотрясением мозга и травмами. По данным СМИ, школьники толпой напали на подростка около кинотеатра «Москва», когда он проходил мимо. Компании показалось, что ребенок бросил в их сторону неодобрительный взгляд. Разнять драку помог сотрудник кинозала, который также вызвал пострадавшему скорую помощь.