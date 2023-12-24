Подросток из Санкт-Петербурга разобрал петарду и угодил в больницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток из Санкт-Петербурга разобрал петарду и поджег огнеопасные элементы, сообщает телеканал «78». После таких экспериментов врачи были вынуждены госпитализировать 13-летнего школьника с ожогами кистей и обоих глаз.

По информации канала, происшествие случилось в Пушкине. После ЧП состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести. Его отвезли в больницу, в офтальмологическое отделение.

Тем временем в Нальчике девятилетний школьник играл с петардами, взрыв которых оставил его без пальцев на левой руке. Мальчик нашел пиротехнику дома и, не спросив разрешения у мамы, пошел во двор. После произошедшего ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи попытались спасти все пальцы, однако безымянный и мизинец восстановить не удалось, а средний уцелел только частично. Инцидентом заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Также сообщалось о госпитализации подростка на Камчатке. Школьник был доставлен в больницу после того, как петарда упала ему на лицо и взорвалась. За несколько часов до инцидента сотрудники Госпожназора проводили в школе, где учится пострадавший, профилактическую беседу. Они объясняли, что подросткам и детям нельзя баловаться пиротехникой.