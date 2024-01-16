Подросток до смерти забил отчима и избавился от тела в Иркутске

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В Иркутске 16-летний подросток вместе с тремя знакомыми до смерти забил своего 35-летнего отчима и избавился от тела, сообщает KP.RU со ссылкой на СУ СК России по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что подозреваемые избивали мужчину ногами, руками и палками. От полученных травм он скончался. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, подросток и его знакомые 19-20 лет сбросили тело убитого в прорубь.

10 января парни избили мужчину. Удары наносили ногами, руками и палками. От полученных травм пострадавший скончался, — отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали всех подозреваемых. На место, где было найдено тело погибшего, выехали следователи, криминалисты и спасатели. Подозреваемые признали свою вину. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, подросток хотел отомстить отчиму за то, что тот избил его мать.

В Тихорецком районе Краснодарского края ранее предъявили обвинение в убийстве 14-летнему школьнику. Его подозревают в том, что он застрелил из ружья свою 54-летнюю опекуншу. По данным следствия, подросток поссорился с женщиной, взял находящееся в доме ружье и произвел два выстрела в область шеи и туловища потерпевшей.