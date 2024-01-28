Подросток упал в колодец с ледяной водой на Алтае На Алтае росгвардейцы спасли 14-летнего подростка из колодца с ледяной водой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны спасли 14-летнего мальчика, провалившегося в колодец с ледяной водой, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Подросток попал в беду во время прогулки.

Инцидент произошел в Смоленском районе. После падения в колодец школьник смог дозвониться до родителей и сообщить о случившемся. Однако во время разговора связь оборвалась, поэтому он не успел сообщить им координаты.

Семья мальчика обратилась в экстренные службы. На поиски подростка отправился наряд Росгвардии. Обследуя территорию у заброшенной птицефабрики, росгвардейцы обнаружили следы, ведущие к узкой яме глубиной около пяти метров. В ней по грудь в воде находился подросток.

Не теряя времени, при помощи автомобильного троса росгвардейцы сумели вытащить пострадавшего на поверхность, после чего передали его прибывшей к месту ЧП бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении.

В середине декабря в Туле в открытый люк с ледяной водой провалился пятилетний мальчик. Это произошло, когда он катался с горки. Спас ребенка отец. По факту инцидента региональное управление СКР организовало проверку.