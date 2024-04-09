Подполье сообщило о последствиях удара по энергосистеме Днепродзержинска В Днепродзержинске после удара по энергосистеме начались проблемы со светом

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Каменского (ранее носил название Днепродзержинск) в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости глава николаевского подполья Сергей Лебедев. В городе начались проблемы с электроснабжением. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.

Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск. Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один — с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили — была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством, — заявил собеседник агентства.

По его словам, в городе много работающих на военную промышленность предприятий. Кроме того, в Днепродзержинске расположены складские территории, на которых в том числе хранятся горюче-смазочные материалы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергетическая система города потерпела масштабные разрушения в результате ударов. По словам градоначальника, в областном центре введены жесткие графики отключений света. Терехов добавил, что в Харькове частично работает электротранспорт. В метро поезда прибывают с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут, по городу ежедневно курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, отметил мэр.