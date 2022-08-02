Подозреваемый в расчленении электропилой человека задержан в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Колпино задержали 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого из поселка Толмачево Лужского района Ленобласти. Как передает 47news, причиной преступления стала пьяная ссора.

По предварительной версии следствия, 12 июля мужчины выпивали. Во время застолья между ними завязался конфликт, перетекший в драку. В какой-то момент хозяин схватился за кухонный нож и ударил им гостя прямо в сердце .

После этого агрессор электропилой расчленил тело убитого, вывез и закопал останки в лесу около деревни Черное в Волосовском районе, — говорится в сообщении.

Электропилу мужчина выбросил в Ижорский пруд в Колпино. Части тела обнаружили в ходе следственных мероприятий в лесу за 120 км от Колпино.

В настоящее время мужчина задержан. Известно, что в 1990-х он привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, а в 2000-х был отправлен в колонию строго режима за смертельные побои и убийство.