Подозрения в хищении нефтепродуктов пали на полицейских Дагестана МВД Дагестана: полицейские проверяются на причастность к хищению нефтепродуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о проверке сотрудников отделов полиции в двух районах республики на возможную причастность к хищению нефтепродуктов. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан.

В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам, — уточнили в пресс-службе.

Представители МВД отметили, что по результатам будет принято решение «в установленном законном порядке». Другие подробности дела не приводятся.

Ранее в отношении жительницы Дагестана возбудили уголовное дело. Женщина систематически избивала свою дочь обувной ложкой, информирует региональная прокуратура. Правоохранители уточнили, что мать ребенка пользовалась этим предметом для наказания. Девочка 2014 года рождения получила повреждения средней тяжести.

Подозреваемой оказалась жительница Каспийска. Желая наказать дочь в апреле - мае 2024 года женщина истязала последнюю через побои и другие насильственные действия. В органах отметили, что малолетней причиняли физические и психические страдания.