Подмосковье перейдёт к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/572e5a1a-c81a-11ea-b789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская область может перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, уже в начале следующей недели. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Зинаида Труш.

Подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введённых в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели — началу следующей — перейдём. Чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения коронавируса должен быть менее 0,5. Мы приближаемся к этой цифре, — цитирует РИА Новости врача.

По её словам, в настоящее время в стационарах Подмосковья лечение проходят почти 800 пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении находятся 14,2 тыс. человек (28,8%), выздоровело 42 721 человек (68%). Среди инфицированных только 3-5% переносят заболевание в тяжёлой форме.

Труш добавила, что наибольшее число среди всех заразившихся — в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет — 18%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее ряд ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса. С 16 июля в парках культуры и отдыха Подмосковья отменили масочный режим. Ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и общественных зданиях. Кроме того, с 16 июля возобновилась работа предприятий общественного питания в полном объёме. С 1 августа в Московской области планируется открыть кинотеатры, при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. Также могут разрешить проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Глава региона также призвал работодателей информировать работников, выезжающих из России, о новых требованиях и проверять у иностранных граждан, привлекаемых к работе, наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ. За всё время пандемии заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123, писал NEWS.ru.