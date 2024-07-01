Под Волгоградом в лагере о девочку тушили окурки В Волгограде мать пожаловалась на издевательства над дочерью в лагере «Чайка»

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В лагере «Чайка» под Волгоградом восьмилетнюю девочку били старшие дети и тушили о нее окурки, сообщает V1.RU со ссылкой на мать пострадавшей. По словам женщины, конфликт девочки с другими детьми начался на второй неделе пребывания.

Первая неделя была нормальная, потом она какому-то мальчику ручкой ткнула в лицо. За него пришел заступиться старший брат, который избил мою дочь. Вожатые, видимо, все это видели и ничего не делали. Другие дети рассказали родителям, что он налетел на нее, бил кулаками по спине и голове. <...> У нее какой-то ожог с кровью на пояснице, как будто о нее сигарету тушили. Девочка приехала с психологической травмой. Она вообще не хочет говорить ни на какие темы о лагере. Начинает плакать. У ребенка до сих пор голова болит, синяки на плечах, — рассказывает женщина.

Хотя вожатые заверили, что конфликт между детьми был улажен, девочка продолжала проситься домой. Дома она отказывалась говорить, откуда у нее следы побоев. Родители написали заявление в полицию.

В лагере часть обвинений называют фантазиями. Директор ДОЛ «Чайка» Маргарита Триголос утверждает, что к девочке относились хорошо.

Мне трудно комментировать фантазии мамы, комментировать то, чего не было. Никто ребенка не бил, ее любили. Конфликтные ситуации у детей были. Девочка активная, шустрая. Ничего плохого даже сказать не могу. Единственное — одному мальчику она чуть не выколола глаз ручкой, — говорит Триголос.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области группа девочек-подростков устроила самосуд над сверстницей, избивая ее и угрожая расправой прямо во дворе жилого дома. Свои действия несовершеннолетние сняли на видео и опубликовали в Сети, после чего об их действиях и узнали жители города.