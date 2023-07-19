Бизнесмена расстреляли на глазах у ребенка и жены в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал на бизнесмена Сергея Кадкина в поселке Городище Волгоградской области, сообщает V1.RU. Инцидент произошел вечером 18 июля. Киллер выстрелил в мужчину на глазах у жены и дочери предпринимателя.

По информации издания, стрелявший ждал жертву у ее дома по улице Ленина. Когда Кадкин был у подъезда, киллер выстрелил ему в спину. Позднее на месте происшествия нашли гильзу калибра 9 мм. Сам Кадкин выжил, однако находится в реанимации. Полиция разыскивает стрелявшего.

Он жив. Стрелявшего сейчас ищут, — рассказали журналистам друзья бизнесмена.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме Свердловской области был застрелен директор и основатель завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Предпринимателя убили в его кабинете из ружья. Спасти Лухманова не смогли.

Убийце удалось сбежать с места преступления, однако позднее было обнаружено его тело — мужчина покончил с собой. По информации РЕН ТВ, мужчину застрелил бывший супруг любовницы Лухманова.

Также сообщалось, что Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному заключению Артема Пакалова, который в январе 2020 года пришел с ружьем в мировой суд в Новокузнецке, застрелил преградившего ему путь пристава и ранил свидетельницу.