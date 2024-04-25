Под Тверью студентка родила в туалете и заколола ребенка ножницами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Осташкове 18-летняя студентка колледжа родила дома в туалете мальчика и не менее 20 раз ударила его маникюрными ножницами, сообщает РЕН ТВ. Пуповину младенца она тоже перерезала ножницами.

Мать перерезала пуповину ребенка маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими малыша. От полученных ранений новорожденный скончался, — сообщил источник РЕН ТВ.

Позже скорая доставила девушку в больницу с кровотечением. Ее состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Известно, что роженица не состояла на учете с беременностью в женской консультации.

Ранее в Омской области мать, выкинувшая своего ребенка после родов в парке, стала фигурантом дела о покушении на убийство. Инцидент произошел на пустыре за парком в селе Одесское. В ходе следственного эксперимента, снятого на видео, женщина показала, где родила ребенка и в какой именно мусорный бак его выкинула. В Следственном комитете уточняли, что для поисков матери обнаруженного в мусорке ребенка были проверены более тысячи женщин. От них были получены образцы буккального эпителия.