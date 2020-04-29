Под Томском умер первый заражённый коронавирусом пациент

https://static.news.ru/photo/dea14e52-8ad6-11ea-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine /Global Look Press

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией пациент скончался в Томской области, заявил вице-губернатор региона Иван Деев.

Пациент контактный — [заражение произошло] в Томске при контакте с другим пациентом. Пациент изначально был доставлен в тяжёлом состоянии из другого медицинского учреждения. У него были и пневмония, и положительный статус коронавируса. Из его круга был только один контактный, он сейчас тоже госпитализирован, — сказал Деев.

Отмечается, что пациент девять дней находился на искусственной вентиляции лёгких и скончался утром в четверг, 30 апреля, из-за полиорганной недостаточности.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек.