Под Смоленском мобилизовали пенсионера, опекающего дочь-инвалида В Велиже мобилизовали 51-летнего пенсионера, опекающего дочь на инвалидной коляске

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В городе Велиже Смоленской области сотрудники военкомата забрали на военную службу 57-летнего пенсионера, сообщает Readovka. Отмечается, что у мужчины находится на иждивении дочь-инвалид, прикованная к коляске. Сам он также страдает от сердечных болезней.

Мужчина получил повестку на руки 22 сентября, а уже на следующее утро его увезли в Смоленск для прохождения военной подготовки. Старшая дочь мобилизованного отмечает, что ее папа был на военных сборах всего один раз, во время Чернобыльской катастрофы.

Он у нас единственный мужчина в семье. Ухаживает за младшей сестрой, она инвалид-колясочник, 1-й группы с четырьмя переломами позвоночника. Папа никогда не служил, в последний раз на сборах был в 1986 году, когда случился Чернобыль. Всю жизнь проработал агрономом в администрации, его все здесь знают, — поделилась она.

Женщина подчеркнула, что ее отец добровольно отправился на пункт сбора, поскольку является «ярым патриотом своей родины». Его определили в саперы, и в ближайшее время он может приступить к своим обязанностям.

Накануне замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин усомнился в правдивости сообщений о нарушениях, допускаемых военкоматами при частичной мобилизации. Он предположил, что подобную информацию распространяет «пятая колонна». Депутат добавил, что если факты нарушений есть, то они будут проверены военной прокуратурой.

В свою очередь коллега Швыткина, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.