Под Оренбургом мужчина расчленил возлюбленную и отправил подруге фото трупа Под Оренбургом мужчина организовал поиски убитой им возлюбленной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Новотроицке задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве возлюбленной, сообщает Telegram-канал SHOT. Он расчленил труп девушки и сообщил о ее пропаже.

Сейчас подозреваемый дал признательные показания. Он спрятал части тела по всему городу, поиски останков с его участием ведутся до сих пор. Кроме того, выяснилось, что после убийства мужчина сфотографировал труп и отправил изображение подруге.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. Он отбывал срок за угрозу убийством и грабеж.

Ранее сообщалось, что руки и голову девушки нашли за зданием бассейна «Волна». До обнаружения трупа подозреваемый демонстративно страдал из-за потери любимой, помогал волонтерам и полицейским в поисках.

До этого стало известно, что в подмосковной Кашире под суд пойдет 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери и покушении на брата. После того как брат дал отпор, подозреваемый попытался сбежать из дома, спрыгнув с третьего этажа. В итоге он получил травмы, потребовавшие госпитализации. Уголовное дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.