Под Кстово моторная лодка столкнулась с баржей, есть пострадавшие

Фото: vk.com/nasheptalikstovo

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что на Волге в Кстовском районе моторная лодка столкнулась с баржей. По данным источника, в результате аварии пострадали три пассажира лодки, их госпитализировали.

Как сообщает Ni Mash, моторная лодка «Казанка» задела грузовое судно по касательной. Ее водитель не заметил баржу в темноте.

По данным Telegram-канала «Нижний № 1», инцидент произошел около полуночи. Пострадавшие находятся в Кстовской центральной районной больнице.

Подробности случившегося не приводятся.

В сентябре начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что два человека погибли на Волге в результате столкновения двух маломерных судов. Инцидент произошел в районе села Чардым Воскресенского муниципального района. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью, и умерли до приезда скорой помощи.

В августе лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и ребенок 2020 года рождения утонули. Еще трое взрослых и трое детей пострадали.