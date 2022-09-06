В Калуге построят «супертюрьму» на три тысячи человек

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В Калуге построят объединенную колонию-поселение на три тысячи человек, сообщает «Калуга Хаус» со ссылкой на данные Минэкономразвития. Новые строения разместятся на территории более 100 га в районе села Жерело, за Северным обходом Калуги.

Отмечается, что новый объект, который будет принадлежать ФСИН, включает в себя следственные изоляторы, колонии строгого и общего типов режима, а также колонии-поселения, промышленную зону, медицинскую зону, адвокатский центр и помещение для прокуратуры. Помимо этого, на объекте допускается появление судов. Через дорогу будет находиться гостиница, в которой смогут останавливаться все посетители исправительного учреждения.

Авторы подчеркивают, что этот проект сможет разгрузить действующие на территории Калужской области колонии, а также предоставить рабочие места местным жителям. Строительство должно быть закончено не позднее чем через четыре года.

Ранее во ФСИН рассказали, что следственные изоляторы в России, которые суммарно рассчитаны на содержание 118 495 человек, заполнены на 96%. В ведомстве подчеркнули, что общий лимит наполнения не превышен и при необходимости свободные места найдутся.

При этом в мае российская правозащитница Ева Меркачева заявила о превышении лимита мест в московских СИЗО. По ее словам, при общей наполняемости в девять тысяч мест задержанных оказалось больше на 2786 человек. Тогда во ФСИН подтвердили этот факт, однако в августе в ведомстве заявили, что количество задержанных уменьшилось на 545 человек по сравнению с маем.