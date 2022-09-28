Под Белгородом в результате взрыва пострадали 14 человек Белгородский губернатор: в результате детонации боеприпаса пострадали 14 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас, в результате чего 14 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел из-за человеческого фактора. Сведений о погибших нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего, — написал Гладков.

Накануне Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Зиборовка под Белгородом. Он рассказал, что повреждены пять частных домов, два автомобиля и кровля здания школы. Никто из местных жителей не пострадал.

23 сентября Гладков рассказал об обстреле ВСУ села Вознесеновка. В результате атаки были повреждены пять домов и три автомобиля, никто не пострадал.

16 сентября губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинскими военными города Валуйки. В резульате удара один человек погиб, двое пострадали. По словам Гладкова, была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение. Также загорелись восемь частных жилых домов и три машины.