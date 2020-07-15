Почти 80 пляжей в Подмосковье готовы к открытию

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В Московской области готовы к открытию 78 пляжей из 208. Об этом рассказал глава областного министерства благоустройства Михаил Хайкин.

Он пояснил, что у семи пляжей документы оформлены надлежащим образом, 33 находятся в стадии получения заключения Роспотребнадзора, а ещё 38 — имеют акты технического освидетельствования МЧС.

Остальные пляжи, по словам министра, готовы к открытию в неполном объёме, сообщает РИА Новости.

Глава области Андрей Воробьёв 15 июля подписал документ, который отменяет введённый ранее запрет на посещение пляжей в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что в соцсетях появилось видео, как на одном из популярных пляжей Коктебеля в море сливается канализация. По словам активиста, опубликовавшего ролик, подобная ситуация наблюдается в большинстве населённых пунктов полуострова.