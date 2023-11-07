Почти 100 компаний в Бурятии потеряли имущество из-за пожара в ТЦ «Гвоздь» Babr Mash: около сотни компаний потеряли имущество из-за пожара в Бурятии

Фото: t.me/babr_mash

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ лишил имущества почти ста компаний, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, пламя, с которым пожарные боролись более пяти часов, затронуло почти все офисы внутри здания.

Около сотни компаний потеряли свое имущество из-за пожара в ТЦ «Гвоздь». Пламя подпортило почти все офисы внутри здания (в том числе помещение «Читаэнергосбыта»). Тушение продолжается, — отмечается в сообщении.

Канал уточняет, что в районе пожара собралась огромная пробка. Движение трамваев по улицам Ключевской и Сахьяновой перекрыто.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия сообщила, что 7 ноября к 09:20 (04:20 мск) пожарные локализовали пожар по всей площади, которая составила 22 тыс. кв. м. До этого кровля частично обрушилась на площади 200 кв. м.

Ранее сообщалось, что о пожаре в торговом центре «Гвоздь» стало известно 7 ноября в 04:05 (23:05 мск 6 ноября). К моменту, когда к ТЦ прибыло первое подразделение, горели стена и крыша здания. Позже пожар распространился на всю площадь крыши. Отмечалось, что угрозы перехода огня на соседние здания нет.