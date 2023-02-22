Воздушную тревогу объявили по радио в нескольких регионах России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что по радио в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По информации канала, диктор предупредил о необходимости проследовать в укрытия из-за угрозы ракетного удара.

Внимание, внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание! Угроза ракетного удара, — сообщили по радио.

По информации Mash, хакеры взломали спутник спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы.

«БИЗНЕС Online» сообщает, что предупреждение звучало на радио Energy и «Юмор.FM». Представители станций пояснили, что произошел технический сбой, с которым в настоящее время разбираются специалисты.

В ноябре в Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога. Власти сообщали, что это штатная проверка систем оповещения, в частности его технического состояния. В рамках инспектирования задействовали телевидение и радиовещание.