«По носу ударили»: пропавшие в лесу дети отбивались от волков палками Пропавшим в лесу детям из Тюмени приходилось отбиваться от волков палками

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Мальчик и девочка из Тюмени, которые ранее пропали в свердловском лесу, рассказали нашедшим их волонтерам, что за время блужданий им пришлось встретиться с волками. От хищников они защищались палками, сообщили URA.RU сотрудники «Русской медной компании», которые спасли ребят.

Дети объяснили нам, что волки подходили к ним, а в это время их собаки залаяли, так и спасли их. Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости, — рассказал один из волонтеров.

Ранее стало известно, что в Свердловской области пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра. Несовершеннолетние отправились с дедушкой в лес около деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. Мужчина вернулся на следующий день, но внуков с ним не было. Детей искали на протяжении четырех дней. Девочка и мальчик воспитываются не в полной семье.

К поискам были привлечены порядка 500 человек. Для розыска в регион прибыли дополнительные силы из Тюмени, Камышлова, Пышмы и Туринска. В поиске задействовали пять служебных овчарок.