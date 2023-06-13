По Луганску нанесен удар с применением крылатых ракет Storm Shadow

Фото: t.me/DNR_SCKK

По Луганску нанесен удар с применением крылатых ракет Storm Shadow, передает «Интерфакс» cо ссылкой на СК РФ. По предварительной информации, по городу было выпущено не менее двух ракет такого типа.

В ведомстве сообщили, что есть пострадавшие, сейчас им оказывается медицинская помощь.

12 июня в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК) рассказали, что за последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики (ДНР) восемь раз обстреливалась со стороны ВСУ. При этом было использовано 38 единиц различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области ракетами Storm Shadow по району, где до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. Там пояснили, что министр находился в регионе, где обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий. Отмечается, что удар британскими ракетами произошел «через несколько минут» после отъезда Мантурова.