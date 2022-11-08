По Крымскому мосту приостановили движение автомобилей Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили 8 ноября до 16.00

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Во вторник, 8 ноября, с 04:00 до 16:00 приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оперативного штаба Кубани. Причиной приостановки движения называются технологические работы.

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 04.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ, — говорится в сообщении.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовали водителям воздержаться от поездок в указанное время.

При этом поезда, по словам врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, будут ходить согласно штатному расписанию. на время ограничения движения автотранспорта будет запущен дополнительный пригородный поезд Керчь-Анапа.

Ранее сообщалось, что с 7 по 10 ноября 2022 года движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами. Для проезда из Крыма и обратно в Минтрансе рекомендовали выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.