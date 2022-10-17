По Крымскому мосту начали ходить автобусы

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/globallookpress.com

По Крымскому мосту открыто движение автобусов в оба направления, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс России. В ведомстве напомнили, что ранее этот вид транспорта направлялся на паромную переправу.

Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах, — цитирует агентство сообщение министерства.

Некоторое время назад вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что спустя неделю после теракта левая часть Крымского моста восстановлена. Он разъяснил, что проведены работы по усилению пролетных строений, проведены испытания и получено заключение экспертизы.

Взрыв на мосту произошел в прошлую субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне объекта взорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.