«Плюшкин» из Новосибирска забил квартиру хламом и переехал жить в подъезд

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Житель Новосибирска, подобно гоголевскому герою Плюшкину, в течение 10 лет копил в квартире разнообразный мусор и в итоге переехал жить в подъезд, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Соседи страдают от неприятного запаха и тараканов, но навести порядок не могут — мужчина не позволяет им выбросить весь хлам, утверждая, что так он утепляет жилье.

Некоторое время назад новосибирец, помимо сбора мусора, развешивал по квартире мясо. После того как соседи пожаловались на трупный запах, полиция провела с ним беседу. Мужчина избавился от гниющего мяса, но продолжил забивать жилье хламом.

Квартира, которую он занимает, является муниципальной. Последние четыре года в ней отключены вода и свет за долги. В феврале мужчину оттуда выписали и предоставили ему комнату в другом доме, но он отказался переезжать. Поскольку квартиру опечатали, новосибирец поселился прямо в подъезде.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что жильцы, которые не доносят бытовой мусор до контейнеров, оставляя его у подъезда, подлежат привлечению к административной ответственности за нарушение санитарных норм и общественного порядка. Депутат порекомендовала жаловаться на таких граждан в полицию, однако прежде все-таки нужно попытаться с ними поговорить.