Плотнейший смог обволок Екатеринбург до 5 марта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Плотнейший смог обволок Екатеринбург, в аэропорту задержаны несколько рейсов, пишет Telegram-канал Ural Mash. Сообщается, что режим неблагоприятных метеоусловий продлится до вторника, 5 марта.

Из-за тумана в Кольцово задержаны шесть рейсов на вылет, несколько бортов ушли на запасные аэродромы. Такие условия держатся в городе с 29 февраля, предупреждение планируют отменить вечером 5 марта. В Telegram-канале порекомендовали по возможности не выходить из дома.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 4 по 10 марта. По его словам, на следующей неделе в столицу придут морозы, а на юге России, наоборот, будет очень тепло, но там ожидаются сильные дожди. Кроме того, аномальные морозы прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке, где зима не намерена отступать.

Холодно будет и на Урале, отметил синоптик. Основные осадки ожидаются на Ямале, в Ханты-Мансийском округе в виде небольшого снега. Он отметил, что на юге Урала в течение следующей недели сильных морозов ждать не стоит, но к концу недели температура все-таки опустится до 7–12 градусов ниже ноля. Лишь на самой южной границе Уральского федерального округа столбики термометров еще удержатся на отметке около −3 градусов, добавил синоптик.