Площадь лесных пожаров в Магаданской области превысила 40 тыс. га

Фото: Денис Бочаров / Global Look Press

Огнем лесных пожаров в Магаданской области охвачена территория почти 40,3 тыс. га, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. В ликвидации возгораний принимают участие 295 человек.

На территории региона проводятся работы по тушению 16 природных пожаров на площади 40 273 га. К тушению пожаров привлечено 295 человек, — сказано в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в Магаданской области работают 178 специалистов баз авиационной и наземной охраны лесов из Иркутской и Еврейской автономной областей, Приморья, Забайкалья, а также Республики Тыва. На контроле местных властей находится пожар на особо охраняемой природной территории заповедника «Магаданский».

По данным МЧС, угрозы местным жителям, населенным пунктам и объектам экономики в связи с чрезвычайным происшествием нет. Специалисты проводят информирование граждан по пожарной обстановке в регионе. На территории Магаданской области введен режим ЧС в лесах. За нарушение поставленных требований предусмотрен штраф до 800 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что смог от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Челябинск. По словам горожан, в городе ощущается запах гари, из-за чего трудно дышать.