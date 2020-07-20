Площадь лесных пожаров в ХМАО превысила 14 гектаров

https://static.news.ru/photo/f6997538-c984-11ea-89fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"/РИА Новости

Ещё 12 лесных пожаров площадью более 3 тысяч га обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки. Всего огонь охватил 14 254,60 га леса.

По данным регионального департамента природопользования, в общей сложности зарегистрировано 21 возгорание в Кондинском, Нефтеюганском, Няксимвольском, Октябрьском, Самаровском, Советском и Урайском лесничествах.

Уточняется , что девять пожаров почти на 7 га практически локализованы.

Как писал NEWS.ru, в общей сложности с начала пожароопасного сезона в ХМАО обнаружено 230 возгораний, общая площадь которых превышает 25 тысяч га.

Ранее глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Режим ЧС введён в связи с лесными пожарами. Правительство региона выделит департаменту недропользования и природных ресурсов 51,9 млн рублей из резервного фонда. Средства потратят на аренду вертолётов, которые используют для тушения огня и переброски сотрудников экстренных служб.