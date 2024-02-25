Писающий на Медного всадника парень попал на видео и под статью Полиция Петербурга ищет парня, помочившегося на постамент Медного всадника

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В Санкт-Петербурге полиция ищет молодого человека, который помочился на постамент Медного всадника, сообщила пресс-служба городского управления МВД. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, принимаются меры по установлению нарушителя и его задержанию. Видео с парнем, справляющим нужду недалеко от Сенатской площади, распространилось в соцсетях.

25 февраля 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади, — сообщили в петербургской полиции.

Ролик, который привлек внимание стражей порядка, опубликовала «Фонтанка». На видео заметно, как юный петербуржец мочится на постамент, после чего, удовлетворив потребность, поворачивается к камере и застегивает ширинку. Судя по записи, парня снимал приятель, который комментировал его действия, не скрывая своего удивления таким поступком.

Ранее в Волгограде отправили в СИЗО уроженку Самары, опубликовавшую в соцсетях ролик, на котором она «щекотала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Россиянка обвиняется по статье о реабилитации нацизма, ее заключили под стражу до 9 марта. Само видео распространилось в соцсетях прошлым летом, тогда на фоне резонанса девушка уехала из страны, но в начале февраля 2024 года вернулась в Россию и была задержана в аэропорту.