Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/29057e5a-23e3-11eb-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа на территории Санкт-Петербурга придётся на новогодние праздники. Об этом сообщили специалисты городского политехнического университета.

Проректор по перспективным проектам высшего учебного заведения Алексей Боровков заметил, что в Петербурге ситуация с распространением заболевания, как и в целом по России, далека от стабилизации.

Эксперты, работающие в университете, создали математическую модель и с её помощью спрогнозировали пик заболеваемости в городе на Неве. По прогнозам специалистов, наибольшее число новых случаев заражения будет выявлено в течение новогодних каникул.

Пик второй волны коронавируса придётся на 7 января. В это время инфицированных в Петербурге будет в три раза больше, чем в июне, передают «Невские Новости».

На сегодняшний день в городе коронавирусом заразились 72 911 человек, 44 252 пациента выздоровели, 4243 заболевших скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал сложной ситуацию с коронавирусом в городе. При этом он заявил, что принимая решение об ограничениях, власти Петербурга будут ставить в приоритет здоровье жителей, а не экономику.