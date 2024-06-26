Певица Азиза оказалась в эпицентре теракта в Дербенте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азиза

Певица Азиза Мухамедова, исполняющая хит «Милый мой, твой улыбка», оказалась в центре событий трагического происшествия в Дербенте, сообщает «МК». Как указало издание, в тот день звезда планировала выступить на открытой сцене в рамках патриотической акции.

Также уточняется, что во время репетиции Азиза услышала выстрелы, произошедшие на соседней улице. Концерт был отменен, и ее быстро увели в безопасное место, где она оставалась до окончания контртеррористической операции в городе.

Я уже вернулась в Москву. Прилетели сюда поздно вечером вчера, — сказала певица журналистам.

Раненные в ходе перестрелок в Дербенте сотрудники полиции, которые лежат в стационаре Дербентской центральной городской больницы, рассказали, что террористы прикрывались мирными жителями и выманивали силовиков, обещая сдаться. По их словам, злоумышленники специально выходили на открытые многолюдные места, где правоохранители не могли открыть по ним огонь, опасаясь задеть гражданских.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПС и синагогу. Погибли 20 человек, 46 пострадали, сообщили в Минздраве республики. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.