Петербуржец устроил стрельбу на шиномонтаже и попал на видео В Петербурге мужчина устроил стрельбу на шиномонтаже из-за стоимости услуг

В Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-парк» в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет, передает «Фонтанка».

Сообщение о конфликте на станции обслуживания по адресу Гражданский проспект, 41 поступило в полицию Калининского района днем 27 марта. Уточняется, что 53-летний мужчина схватился за газовый пистолет, когда с него потребовали плату. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у торгово-развлекательного комплекса «ПИК». Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Молодой человек стал самым громким участником потасовки у торгового центра на улице Ефимова, когда схватился за пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух. Мужчина признался, что выбросил оружие в Фонтанку.

Кроме того, в селе Каменка Новосибирской области произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился около полуночи, прибывшие на место сотрудники полиции нарушителей не обнаружили. Однако правоохранители нашли следи и гильзы от, предположительно, травматического пистолета.