Петербуржец нашел бесхозную сумку с частями человеческого тела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Случайный прохожий обнаружил в Выборгском районе Ленинградской области сумку с частями человеческого тела, она находилась в снегу неподалеку от воинского захоронения в поселке Симагино, сообщает «Фонтанка». Прибывшие к месту находки полицейские установили, что фрагменты тела лежат в этой сумке не первый день.

Как уточняет издание, сумка была обнаружена вечером 7 марта. Личность покойного опознать пока не удалось. Останки тела передадут судмедэкспертам для установления обстоятельств смерти.

Ранее рабочие во время проведения строительных работ в центре Москвы под рестораном обнаружили останки более 10 человек, черепа и кости пролежали под землей 20–30 лет. Рабочие при демонтаже подземных коммуникаций нашли на глубине 3,5 метра 10 черепов, 17 позвонков, три ребра, десятки других костей и две челюсти.

В Санкт-Петербурге до этого в один и тот же день в разных местах нашли череп и ногу. Так, в районе гаражей у Московского проспекта рабочий наткнулся на пакет, в который была замотана нога в бежевом носке, а в Пикалево молодой человек во время прогулки увидел на берегу реки челюсть, после чего прибывшие на место полицейские нашли неподалеку и череп.