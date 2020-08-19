Петербуржцы попросили Смольный запретить повышать налоги на недвижимость

https://static.news.ru/photo/6541a272-e23e-11ea-8af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мораторий на повышение налогов на недвижимость просят ввести власти жители Санкт-Петербурга. Об этом заявил председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Как сообщают «Невские новости», в Москве давно введён мораторий на повышение налогов на недвижимость, чтобы не допустить роста цен на товары. В Северной столице же ставка для владельцев коммерческой недвижимости — торговых, офисных, сервисных зданий в 2021 году вырастет в среднем на 25 %.

Наша организация направила в адрес Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга предложения о введении аналогичных мер и в нашем городе, что позволит бизнесу в более короткие сроки восстановиться от экономических последствий распространения COVID-19, — цитирует Панова издание.

Отмечается, что с подобным увеличением налогов петербуржцы, занимающиеся коммерческой недвижимостью, первый раз столкнулись в 2018 году, а затем и в 2019-м. Сейчас же ситуация усугубляется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, глава столицы Сергей Собянин 15 апреля заявил о вступлении в силу третьего пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года. Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.