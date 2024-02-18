Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Санкт-Петербурга оторвало часть руки из-за взрыва петарды, пишет «78.ru». ЧП произошло в доме на улице Маршала Казакова сегодня около восьми утра.

Пострадавшим оказался 27-летний местный житель, его госпитализировали. Возгорания в результате взрыва петарды не произошло, специалисты забрали обрывки пиротехнического изделия для проведения экспертизы.

По информации издания, потерпевший ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте, а также провел два года в местах лишения свободы за изнасилование. В течение года по адресу, где произошло ЧП, было зарегистрировано два сообщения о скандалах.

Ранее в Дагестане 14-летний подросток попал в больницу с травмой кисти после взрыва петарды. По данным пресс-служба прокуратуры республики, юноша лишился части руки в результате взрыва пиротехники.

До этого в подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, в результате чего ребенок получил перелом пальца и ожог первой степени. Пиротехническое изделие сработало раньше времени. Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение ДГКБ № 9 им. Сперанского в Москве, там ему провели операцию.