Петербуржцу объявили предостережение из-за попыток вступить в ряды ВСУ В Петербурге ФСБ пресекла попытку госизмены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ФСБ пресекла попытку совершить государственную измену, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) регионального управления спецслужбы. По данным ведомства, злоумышленник неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений. О какой группировке идет речь, не уточняется.

Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области получена информация о намерении гражданина РФ совершить преступление, — говорится в сообщении.

По версии ФСБ, петербуржец пытался вступить в ряды одного из украинских военизированных объединений для участия в боях на стороне Киева. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Решается вопрос о квалификации действий задержанного как подготовка к теракту (ст. 30 ст. 205 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.