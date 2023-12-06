Петербуржцам снова запретили запускать беспилотники Власти Петербурга запретили запуск беспилотников до 15 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возобновили запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ограничения будут действовать до 15 апреля 2024 года.

Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента России от 19.10.2022 № 757, принял решение с 1 декабря 2023 по 15 апреля 2024 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Санкт‑Петербурга, — сказано в сообщении.

Запрет не касается беспилотников федеральных органов власти и организаций, исполняющих государственный заказ. Ограничения также не затрагивают компании, действующие в интересах киноиндустрии и СМИ при наличии подтверждающих документов.

Помимо этого, не запрещается использовать беспилотники в рамках спортивных мероприятий, но при этом необходимо иметь разрешение от комитета по физической культуре и спорту. В указанные даты в Петербурге также запретили движение всех типов судов на внутренних водных путях.

Министерство просвещения России ранее утвердило приказ о введении в школах уроков по основам общевойскового боя и способам применения беспилотников. Обучение войдет в курс под названием «Основы безопасности и защиты Родины».